В Нижнекамске за взятку в 3 млн рублей осудили экс-главу районного СКР и адвоката

В Нижнекамске суд огласил обвинительный приговор против 41-летнего Алексея Иванова, которого обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также против 50-летнего Сергея Новикова, который был посредником, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, Алексея Иванова сотрудники ФСБ задержали 19 февраля 2021 года в Нижнекамске, когда ему часть взятки передал Новиков, общий размер которой должен был составить 3 млн рублей. Взятка предназначалась для прекращения уголовных дел против главного специалиста ГИСУ РФ, Новиков был его адвокатом.

В процессе расследования был вскрыт еще один факт получения Ивановым взятки. В июне 2020 года он получил 4 млн рублей за переквалифицирование преступления в отношении главы фирмы, подозревавшегося в хищении бюджетных средств. Посредником также был Новиков.



Суд приговорил Иванова к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 10 млн рублей и лишил права занимать должности представителей власти на срок в 7 лет, а также лишил звания «подполковника юстиции».

Новикова приговорили к 6 годам колонии строгого режима и лишили права заниматься адвокатской деятельностью на 4 года.