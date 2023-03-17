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В Нижнекамске за убийства будут судить участника ОПГ «Тридцатовские»
В Нижнекамске перед судом предстанет 46-летний мужчина, обвиняемый в участии в преступном сообществе, покушении на убийство и убийстве двух лиц, совершенное организованной группой, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в 1980 году в Нижнекамске образовалась преступная группа «Татары», которая впоследствии превратилась в ОПС, в состав которого входили несколько групп, включая ОПГ «Тридцатовские», членом которой являлся и обвиняемый.
В июне 1997 года на улице Менделеева в Нижнекамске трое участников ОПГ «Тридцатовские» расстреляли из пистолетов группу из ОПГ «Стрелковские». В итоге два человека погибли на месте, еще двое были ранены.
В феврале 1998 года мужчина вместе с другими соучастниками по заказу лидеров ОПС «Татары» обстреляли машину лидера ОПГ «Стрелковские», но в салоне его не оказалось, а пассажиры не пострадали.
В августе 1999 года трое участников ОПГ «Тридцатовские» в садовом обществе «Индустрия», расположенном в поселке Красный Ключ, застрелили местного жителя, который якобы пытался им отомстить за изнасилование падчерицы.
Свою вину мужчина не признает, в данный момент он заключен под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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