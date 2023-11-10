В Нижнекамске за полмиллиарда планируют создать придорожный комплекс на обходе М7

В Нижнекамске предложили создать придорожный комплекс на обходе трассы М7. Сумма инвестиций составляет 550 млн рублей, срок реализации проекта — два года. Общая площадь строений составляет 5 тыс. квадратных метров.

Накануне в Нижнекамске прошел инвестиционный совет под председательством главы района Рамиля Муллина. Совместно с предпринимателями был рассмотрен ряд проектов.

Одним из них стало «Производство пластмассовых изделий путем литья под давлением», которое планируют создать на базе промышленного парка. Срок реализации проекта — два года, с вложением инвестиций в сумме 228 млн рублей и созданием 21 рабочего места для молодых людей.

Еще один проект — это «Цифровой подход в создании и внедрении ресурсосберегающего оборудования». Он является инновационным и запатентованным, позволяет ускорить переработку нефтепродуктов и уже работает в России. Сейчас здесь требуются люди, готовые работать. Срок реализации тоже составляет два года, инвестиции — 60 млн рублей.

Кроме того, презентована инициатива по благоустройству жилья для приезжих работников, привлеченных к строительству больших промышленных проектов. «Имеется частный инвестор, готовый инвестировать до 100 миллионов рублей в нашу деятельность», — сказал предприниматель и отметил, что на данный момент начата работа по подготовке документов на предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финальным проектом, представленном на заседании, стало строительство площадки для пейнтбольного клуба. Планируется создать территорию активного отдыха площадью около двух гектаров с несколькими площадками для пейнтбола, детскими игровыми площадками, кафе и зонами отдыха.

Предприниматель подчеркнул актуальность своего проекта: «Пейнтбол — это отличный активный отдых, который способствует сплочению коллектива. Срок реализации проекта — два года, объем собственных инвестиций — 40 млн рублей».

Среди предложений бизнеса были и другие интересные проекты. Самым важным для развития этих идей является создание инфраструктуры и привлечение человеческого капитала.

Подводя итоги инвестиционного заседания, Рамиль Муллин отметил важность прозвучавших предложений. «Все это в очередной раз доказывает, что Нижнекамск — город возможностей, у которого есть хорошее будущее», — добавил он.