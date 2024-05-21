В Нижнекамске за мошенничество будут судить директора казанского учебного центра

В Нижнекамский городской суд направлено уголовное дело в отношении директора одного из казанских Негосударственных образовательных учреждений. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Работники регионального учебного центра с 2021 года заключали контракты с одним из государственных казенных учреждений Нижнекамска по обучению безработных граждан. Выяснилось, что обучение безработных граждан по различным профессиям проводилось не в полном объеме: без проведения обязательной производственной практики, без проведения обязательной итоговой аттестации. Кроме того, свидетельства о профессии и удостоверения о повышении квалификации выдавались в один день без фактического прохождения обучения.

Как сообщают в ведомстве, фактически профессиональная подготовка и проведение дополнительного обучения по программе повышения квалификации сотрудниками учреждения не производились. Фиктивные документы о посещениях занятий, практики и аттестации передавались в ГКУ Нижнекамска для получения расчета по выполненным контрактам.