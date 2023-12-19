В Нижнекамске за кражу дизельного топлива будут судить железнодорожников

В Нижнекамске в суд направлено уголовное дело в отношении бывших работников железной дороги, похитивших дизельное топливо. Об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

По версии следователей, в августе 2023 года на непассажирской станции Алань Куйбышевской железной дороги машинист и его помощник слили с обслуживаемого ими тепловоза более 350 литров дизельного топлива. После чего они планировали вывезти топливо в двадцати заранее приготовленных канистрах, однако были задержаны транспортными полицейскими. В итоге сумма ущерба «РЖД» составила 16 тыс. рублей.

Вскоре уголовное дело рассмотрят в Нижнекамском городском суде.