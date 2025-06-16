В Нижнекамске за 9 млн рублей модернизируют подсветку телебашни

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В 2025 году в Нижнекамске запланирована модернизация архитектурной подсветки городской телебашни. Об этом сообщила заместитель мэра Марина Камелина на деловом понедельнике.

На реализацию проекта будет направлено 9 млн рублей из дополнительных доходов городского бюджета. По словам Камелиной, обновление станет частью подготовки к 60-летию Нижнекамска, которое отметят в 2026 году.

«Световая подсветка телебашни появилась в год 50-летия города. Сейчас мы приступаем к ее масштабному обновлению», – отметила она.

Осуществить проект по оснащению телевышки иллюминацией предложили сами нижнекамцы, инициативу реализовали к 50-летию города, которое праздновали в 2016 году.

Над проектом работал бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик. Теперь подсветка появляется на телевышке регулярно: на Новый год, День России и по другим значимым поводам.