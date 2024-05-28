В Нижнекамске за 42,6 млн рублей создадут проект ликвидации полигона с отходами

Нижнекамский район направит 42,6 млн рублей на разработку проекта ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде. Он появился в результате деятельности Нижнекамского нефтехимкомбината Министерства нефетеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, следует из описания к закупке.

Работы профинансируют из местного бюджета, заказчиком является исполком Нижнекамского района.

Подрядчику предстоит собрать данные об объекте и провести инженерные изыскания, оценить воздействие работ на окружающую среду, разработать всю необходимую документацию, принять участие в общественных обсуждениях, пройти Государственную экологическую экспертизу, проверку достоверности сметной стоимости и ряд других процедур.

Согласно документации, площадь участка на территории Биклянского участкового лесничества, на котором развернутся работы, составит почти 14,8 гектара. На полигионе складировались отходы II — IV класса опасности (от высоко- до низкоопасных).

Срок оказания услуги будет составлять не более 15 месяцев после заключения контракта.