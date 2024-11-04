Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске за 300 млн рублей обновят корпус детской районной больницы
В Нижнекамске капитально отремонтируют акушерский корпус детской районной больницы с перинатальным центром. Стоимость работ оценивается в 300 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Учреждение здравоохранения расположено в здании №48 по улице Менделеева. Согласно проекту контракта, провести в нем ремонт планируется до 31 мая 2025 года. Рабочие проведут общестроительные работы и заменят системы инженерно-технического обеспечения. Также ожидается ремонт фасада. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.
Помимо этого, почти 2 млн рублей будет выделено на капремонт Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Набережных Челнах и 1,36 млн — на обновление корпуса №2 Заинской ЦРБ. Заказчик — Главинвестстрой Татарстана.
Средства на проведение работ выделят из республиканского бюджета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»