В Нижнекамске за 300 млн рублей обновят корпус детской районной больницы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Нижнекамске капитально отремонтируют акушерский корпус детской районной больницы с перинатальным центром. Стоимость работ оценивается в 300 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Учреждение здравоохранения расположено в здании №48 по улице Менделеева. Согласно проекту контракта, провести в нем ремонт планируется до 31 мая 2025 года. Рабочие проведут общестроительные работы и заменят системы инженерно-технического обеспечения. Также ожидается ремонт фасада. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Помимо этого, почти 2 млн рублей будет выделено на капремонт Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Набережных Челнах и 1,36 млн — на обновление корпуса №2 Заинской ЦРБ. Заказчик — Главинвестстрой Татарстана.

Средства на проведение работ выделят из республиканского бюджета.