В Нижнекамске за 190 млн рублей реконструируют теплосети по ул.Корабельной

В Нижнекамске проведут реконструкцию тепловых сетей тепловода №1. Работы развернутся на участке от ТК-11 до ТК-4 на улице Корабельной. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

В рамках контракта планируется провести два этапа работ — 1-й и 2-й. В комплекс входят поставка материально-технических ресурсов, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также передача стройотходов на утилизацию.

Услуга должна быть оказана в период с 1 мая по 30 сентября. Во время первого этапа отключение теплоносителя продлится с 15 мая по 22 мая и с 1 по 10 июня. На втором — с 13 по 22 мая, с 1 по 10 июня и с 29 по 30 июня.

Заказчиком выступает инженерный центр «Энергопрогресс».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»