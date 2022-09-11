В Нижнекамске — ярмарки, в Мамадыше — сувениры: как прошел Единый день голосования

Массовые муниципальные выборы и допвыборы депутатов Госсовета завершились в Татарстане. В Нижнекамске для избирателей провели концерт, в Кукморе пожилым выделили спецавтобус, а государственные гимны звучали во всех избиркомах республики. С какими особенностями прошел Единый день голосования — в обзоре «Татар-информа».

В Татарстане сегодня прошли муниципальные выборы и дополнительные выборы депутатов Госсовета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Исполнение гимнов подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан»

Работа избирательных комиссий республики в Единый день голосования 11 сентября стартовала с исполнения государственных гимнов Татарстана и России. Эта церемония придала дополнительный импульс торжественности и патриотизма, отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Ранним утром торжественная церемония прошла и в участковой избирательной комиссии № 189, которая расположилась на площадке Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ по улице Гагарина в Казани.

Аналогичные церемонии прошли во всех избиркомах республики.

«Исполнение государственных гимнов России и Татарстана привносит на избирательные участки атмосферу торжественности, придает импульс патриотизма и подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан», — отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Единый день голосования стартовал с исполнения государственных гимнов Татарстана и России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что еще в конце августа Центризбирком России выпустил постановление с рекомендацией региональным избиркомам организовать исполнение гимна России при открытии помещений для голосования в дни выборов. В Татарстане инициативу не только горячо поддержали, но и расширили за счет исполнения гимна республики.

Голосование в республике прошло в штатном режиме

К полудню стали известны промежуточные данные по явке избирателей. Ситуацию и цифры на площадке информационного центра выборов озвучил председатель ЦИК РТ.

«Голосование в республике идет в штатном режиме. В 7 утра открылись все 230 избирательных участков, задействованных в текущей выборной кампании», — рассказал Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «В 7 утра открылись все 230 избирательных участков, задействованных в текущей выборной кампании» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также он назвал актуальные данные по явке избирателей с момента открытия участков. «По двум округам — Ибрагимовскому и Пионерскому (в Казани, на довыборах в Госсовет РТ) — явка следующая. На 12 часов по Ибрагимовскому округу проголосовало 7,6% избирателей, на Пионерском 10% избирателей. На муниципальных выборах проголосовало 36,3% избирателей», — отметил председатель ЦИК Татарстана.

Озвученные цифры не окончательные, и в течение дня они дополнялись и обновлялись в оперативном режиме.

Также глава ЦИК РТ положительно оценил итоги внедрения новой инициативы — избирательные участки республики утром открылись под звуки гимнов Татарстана и России. «Это очень важный шаг, который в дальнейшем станет доброй традицией», — подчеркнул Кондратьев.

На избирательных участках Нижнекамска проводилась бесконтактная термометрия, каждый избиратель мог взять маску Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске в день выборов развернулись ярмарки, концерт и спортивные состязания

В Нижнекамске сегодня прошли дополнительные выборы депутата городского Совета четвертого созыва по Шинниковскому одномандатному избирательному округу № 9. В единый день голосования на участках была предусмотрена обширная программа для избирателей.

Шесть избирательных участков, которые располагаются в школе № 7, гимназии № 25 и лицее № 35, открылись в 7.00. На входе проводилась бесконтактная термометрия, также каждый избиратель мог взять маску и обработать руки антисептиком.

В седьмой школе для детей и местных жителей прошли катания на лошадях, в гимназии № 25 — веселые старты и футбол, лицее № 35 дети состязались в веселых стартах, футболе и перетягивании каната. Возле участков выступили творческие коллективы города, пели и танцевали вместе с жителями.

На всех пунктах голосования Нижнекамска проходила ярмарка от местных производителей Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Также для жителей на всех пунктах голосования проходила ярмарка от местных производителей. Горожане могли приобрести товары по ценам ниже рыночных на 20-30%. Так, Нижнекамский молочный комбинат предлагал молоко от 36 рублей, кефир по 29 рублей, йогурт с сахаром без наполнителя по 18 рублей и другие продукты.

Нижнекамский хлебокомбинат выставил свою продукцию: разные виды хлеба, рулеты, кексы, лапшу. Цены — от 29 рублей. КХ «Земляки» продавал на точках картофель, морковь и лук по 15 рублей за 1 кг.

В школе № 7, гимназии № 25 и лицее № 35 во время выборов работали выездные прививочные бригады. Прививаться от гриппа можно было вакциной «Совигрипп», от коронавируса — «Спутником V». Эту вакцину делали и внутримышечно, и новым способом — интраназально. Метод введения вакцины пациенты выбирали самостоятельно. Выездные прививочные бригады работали с 7.00 до 20.00.

На избирательных участках во время выборов работали выездные прививочные бригады Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Менделеевске прошло голосование в Детскую Думу

Учащиеся Менделеевска присоединились к единому дню голосования — в этот день во всех школах района состоялись выборы в Детскую Думу. Наряду со взрослыми, которые участвовали в дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований района, они отдали голоса за своих кандидатов.

«Во всех школах города и района проходят выборы в Детскую Думу. Ученики голосовали за президентов школьного самоуправления, которые потом станут депутатами Детской районной Думы», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Во всех школах Менделеевского района состоялись выборы в Детскую Думу Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Голосование в Менделеевском районе прошло по следующим одномандатным избирательным округам: Ижёвский одномандатный избирательный округ № 1, Псеевский одномандатный избирательный округ № 2, Менделеевские одномандатные избирательные округа № 4 и № 7.

Вице-мэр Лейсан Галеева приняла участие в голосовании одной из первых. Заместитель главы района проголосовала на участке № 1904. Пенсионерка Раиля Огаркова исполнила свой гражданский долг на этом же избирательном пункте.

«Видно работу, которая проводится в Менделеевске. Город становится все более красивым. В этом году появилось больше цветов, красивое озеленение, обустроены дороги, велодорожки. Очень много и интересного проводится в нашем городе, крупные мероприятия, например „Гонка героев“», — поделилась жительница Менделеевска.

Наряду со взрослыми, которые участвовали в муниципальных выборах, дети отдали голоса за своих кандидатов Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Активно голосовали жители Псеевского и Ижевского поселений, где расположены избирательные участки № 1928 и № 1923. По спискам на данных участках зарегистрировано 63 и 95 избирателей.

Председатель ТИК Менделеевского района Павел Миронов проголосовал на избирательном участке № 1907, организованном на базе школы № 4. По спискам количество избирателей по данному участку составляет 962 человека, в досрочном голосовании принял участие 71 избиратель.

В Мамадыше впервые проголосовавшим избирателям вручили сувениры

Право отдать свой голос на выборах наступает по достижении избирателем 18-летнего возраста. Сегодня в Мамадыше юношам и девушкам вручали памятные сувениры. А в Красногорском избирательном участке, несмотря на воскресенье, в 7.30 уже было оживленно. Здесь в выборах участвовали 251 избиратель — это жители поселка совхоза «Мамадышский», проживающие на улицах Школьная и Сайдашева.

«Мы в совхозе „Мамадышский“ живем с 1971 года, дети у меня здесь родились и выросли, и сейчас они уже живут своей жизнью. Они тоже сегодня придут голосовать», — рассказала жительница поселка совхоза «Мамадышский» Мария Никифорова.

«Выборы депутатов — важное дело, участие в них — наш гражданский долг» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как праздник восприняла выборы и другая жительница поселка Фаузия Гильманова, которая долгие годы проработала в Красногорской школе. «Выборы депутатов — важное дело, участие в них — наш гражданский долг. Голосование нужно всегда — и для нас самих, и для жизни в целом. Я всегда прихожу на выборы, для меня это большой праздник», — сказала она.

В данном избирательном округе уже к 8.00 явка составила 10%.

В Мамадышском избирательном округе № 15, который расположен в здании городской школы № 4, должны проголосовать около 800 избирателей. «Сегодня у нас проходят дополнительные выборы в Совет города Мамадыш по одномандатному округу № 15. Надеемся на хорошую явку», — сообщил председатель участковой избирательной комиссии № 1872 Ильнур Ханафеев.

С 31 августа по 6 сентября было организовано досрочное голосование для тех, кто не мог явиться в день выборов. Этой возможностью воспользовались 30 избирателей.

Пожилым избирателям в Кукморе предоставили специальный автобус

Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления прошли сегодня в районном Доме культуры Кукмора. Чтобы проголосовать с комфортом, пожилым людям до обеда был предоставлен специальный автобус.

Представители избирательной комиссии навестили тех, кто не мог самостоятельно приехать на участок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На избирательном участке № 1666 зарегистрировано 735 человек, проживащих на улицах Восточная, Производственная, Ленина, Островского, переулке Чехова. По словам председателя избирательной комиссии Гульнары Бадыгеевой, пенсионеры с Восточной очень активные.

«Первому пришедшему избирателю мы вручили подарок. Также у нас есть подарок самому молодому избирателю, но он еще не пришел», — сообщила она.

Среди пожилых людей, которые не смогли приехать на участок по болезни, 72 человека изъявили желание проголосовать на дому. Представители избирательной комиссии навестили их сами.

Ветеран труда из Агрыза: «Уверен, что депутат будет представлять интересы народа»

Депутатов органов местного самоуправления выбрали и в Агрызском одномандатном избирательном округе № 8. На избирательнй участок № 466 пришли жители улиц Димитрова, Калинина, Камала, Энергетиков, Чехова, 50 лет Октября.

Всего в данном округе 922 избирателя, 13 из них впервые приняли участие в выборах по достижении совершеннолетного возраста. 14 человек проголосовали досрочно.

Молодежь, впервые отдавшая свои голоса на выборах, получила сегодня памятные сувениры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Избирательный участок № 466 открыл свои двери в 7.00. Первым пришедшим члены избирательной комиссии вручили подарки. Молодые ребята, впервые отдавшие свои голоса на выборах, также получили памятные сувениры.

С самого раннего утра пришел на участок и ветеран труда Марс Шайдуллин, посвятивший свою жизнь работе в сельскохозяйственной отрасли.

«Я всю жизнь прихожу на выборы в утренние часы. Ведь это праздник. Уверен, что депутат, избранный по нашему округу, будет представлять интересы народа», — выразил надежду он.

ЦИК Татарстана: Начался важный этап избирательной кампании — дан старт подсчету голосов

В Татарстане все 230 участков для голосования завершили работу в восемь часов вечера. Начался важный этап всей избирательной кампании — дан старт подсчету голосов, заявил на брифинге председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«На 18.00 явка избирателей на довыборах депутатов Госсовета составила 19,11%, а на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления — 59,18%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Комиссии приступили к подсчету голосов. На 18.00 явка избирателей на довыборах депутатов Госсовета составила 19,11%, а на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления — 59,18%», — рассказал он.

Нарушений, влияющих на ход голосования, зафиксировано не было.

В Татарстане прошло голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 районах республики.

«Были задействованы две территориальные избирательные комиссии и 53 участковые избирательные комиссии. Количество избирателей в этих округах — 123 118 человек, что составляет 4% от общего числа избирателей республики», — сообщил Кондратьев.