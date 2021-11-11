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Общество
11 ноября 2021  14:40
Елена Симакова

В Нижнекамске будет построен новый приют для бездомных животных

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В Нижнекамске ведутся переговоры о строительстве приюта для бездомных животных, рассказал на встрече с представителями СМИ руководитель исполкома города Рамиль Муллин.

«В городе есть проблема бездомных собак. Соответствующее законодательство тоже есть, однако условия не созданы», — объяснил он.

По словам руководителя, пока речь идет о первом этапе строительства — предполагается, что в новом приюте удастся разместить 250–230 животных. «Но, думаю, это лишь начало. И в дальнейшем площадка будет застраиваться», — поделился Муллин.

В заключение он подчеркнул, что только ответственное отношение горожан к домашним питомцам позволит освободить улицы Нижнекамска от бездомных животных.

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