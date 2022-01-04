В Нижнекамске выступят артисты уличного театра «Небыляндия»

Нижнекамский парк Нефтехимиков приглашает горожан активно провести время на новогодних каникулах. 4, 8 и 9 января в 11.00 здесь состоятся «Зимние забавы» с артистами уличного театра «Небыляндия», сообщают организаторы события.

Также завтра, в 14.00, начнутся веселые старты «Новогодняя лыжня!», а в 17.00 — зимняя дискотека с артистами уличного театра «Чудики». Этот же коллектив выступит в парке 5, 8 и 9 января.

5 января горожан и гостей ждут на конкурс «Папа, мама, я — новогодняя семья» и «Хоккейные баталии». Завершится вечер зимней дискотекой.

6 января в 14.00 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по фигурному катанию, а в 17.00 начнется анимационная программа «Колядки на святки», которая включит турнир богатырей, лепку из снега, игру «Русская изба», предания и гадания в ночь накануне Рождества.

7 января в 11.00 пройдет «Зимний Сабантуй», а в 14.00 — викторина «Зимние забавы». В 17.00 всех ждут на вечернюю программу «Встреча Рождества».

8 января в 14.00 пройдет хоккейный турнир, 9 января в 14.00 состоится еще один мастер-класс по фигурному катанию.