Ко Дню народного единства и Дню Конституции РТ в Нижнекамске вышел на линию праздничный трамвай. Свой маршрут он взял от трамвайного ДЕПО и проследовал до Красного Ключа. На протяжении всей дороги пассажирам предлагали прослушать стихотворения о дружбе народов, о республике и ответить на вопросы викторины.

Как сообщили «Татар-информу» в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска, горожан также ждали веселые задания, а особую заинтересованность вызвала выставка с книгами по буккроссингу.

По словам заведующей отделом Центра правовой информации Центральной библиотеки им.Г.Тукая Натальи Болотновой, День народного единства приобрел особую актуальность сегодня.

«Необходимо понимать, что Россия — многонациональное государство, где каждый народ уникален и требует уважительного отношения и лишь вместе, единым духом, единой силой мы сможем противостоять всем возникающим сложностям», — убеждена собеседница агентства.

От горожан поступали только положительные отзывы и слова благодарности. По словам Болотновой, пассажиры воспринимают литературный трамвай положительно и с огромным удовольствием принимают участие в активностях.