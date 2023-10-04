В Нижнекамске вышел на линию четвертый нефтехимический трамвайный маршрут — Бутлеровский

В Нижнекамске СИБУР запустил четвертый тематический трамвайный маршрут, посвященный русскому химику Александру Бутлерову. В цикле «Нефтехимические маршруты» «Бутлеровский» трамвай вышел вслед за «Лемаевским», «Бызовским» и «Менделеевским». Таким образом, трамваи Нижнекамска объединили великих людей страны, внесших особый вклад в развитие нефтехимии.

Нефтехимические маршруты направлены на поддержку экологичного вида транспорта и популяризацию нефтехимии. Новое креативное оформление трамваев позволит привлечь большее внимание горожан к этому способу перемещения по городу, популяризировать его. Это соответствует и трендам устойчивого развития: общественный транспорт на электротяге считается одним из наиболее экологичных.

«Уверен, каждый сможет в тематических поездках открыть для себя что-то новое. Это наш совместный с СИБУРом проект, и я благодарю наших нефтехимиков за то, что наша городская среда, наш экологичный транспорт становятся современнее и комфортнее», — заметил глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Первыми пассажирами трамвая стали представители Молодежного совета «Нижнекамскнефтехима». Они приняли участие в интеллектуальной игре — квизе. Вопросы были посвящены открытиям и работе Александра Бутлерова, а также истории нефтехимической отрасли. Молодые люди успешно выполняли задания, продемонстрировав отличные знания по химии.

«Мы хотим, чтобы жители Нижнекамска погрузились в историю нефтехимии, в историю достижений и открытий, а также в биографии людей, которые развивали нефтехимическую отрасль и благодаря которым она сегодня существует и продолжает делать нашу жизнь более комфортной», — пояснил руководитель коммуникаций и брендинга «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

«Бутлеровский», как и остальные нефтехимические трамваи, будет курсировать по маршруту №2. С его выходом в Нижнекамске стало восемь нефтехимических трамваев, по два на каждом тематическом маршруте. Пассажиры в ходе поездки могут познакомиться с биографией и открытиями русского ученого-химика.

Александр Бутлеров — создатель теории химического строения органических веществ, основатель научной школы органической химии. Героя нового нефтехимического трамвайного маршрута нижнекамцы выбрали путем народного голосования на сайте проекта «Между нами химия», который позволяет с помощью доступных и увлекательных форматов познакомиться с миром нефтехимии и развитием отрасли в Татарстане. На сайте проекта междунамихимия.рф представлены истории выдающихся химиков Татарстана, аудиогиды по знаковым «химическим» местам Казани и Нижнекамска, тематические видеоролики и игра-квиз.