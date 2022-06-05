В Нижнекамске высадят 8 тыс. деревьев за 12 млн рублей

В Нижнекамске проводится масштабное озеленение для придания городу эстетического облика и создания еще более надежного экологического каркаса. Об этом сообщается в Telegram-канале города химиков.

По словам замруководителя по озеленению МУП «КПБ» Радика Шайсултанова, посадочные материалы уже закуплены — это более 8 тыс. деревьев и кустарников необычных пород на сумму порядка 12 млн рублей. Их высадят на разных участках города.

Одна из крупных посадок состоялась на проспекте Химиков. В высадке полусотни саженцев приняли участие руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, руководители управлений и структурных подразделений города, а также выпускники Детского эколого-биологического центра.

«Мы начали масштабное озеленение города по давней традиции, заложенной еще нашими первостроителями. На данный момент мы готовим концепт-план нового озеленения города с учетом основных дорожных магистралей. В новых микрорайонах есть идея сделать „город в лесу“, для того, чтобы Нижнекамск становился зеленым изнутри, как об этом мечтали первостроители», — отметил Муллин.

Посадить дерево решила и дочь Рамиля Муллина Айсылу. Она вместе с одноклассницей присоединилась к мероприятию и внесла свой вклад для города: «Мне будет интересно, когда мы будем проезжать по городу, всегда смотреть на него, следить за тем, как растет дерево, которое я посадила», — поделилась девочка.

Также были высажены елки «экстра». Они будут расти по проспекту Мира. «Привезли туи, они будут посажены на 30 лет Победы, по проспекту Химиков, по улице Баки Урманче. И еще очень большая ковровая посадка будет у нас возле мечети», — рассказал Радик Шайсултанов.