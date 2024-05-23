В Нижнекамске высадили яблони и миндальные деревья в память о бойцах СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители дома №43 по проспекту Шинников в Нижнекамске решили высадить аллею в память о погибших в ходе специальной военной операции бойцах, которые проживали здесь. Декоративные яблони и миндальные деревья теперь будут напоминать нижнекамцам об Ильназе Исламове и Александре Афанасьеве, которые сложили свои головы в бою.

«Сажаем деревья в честь ребят, настоящих мужчин, которые погибли за нас с вами. Погибли далеко, чтобы эта зараза сюда не пришла. Слезы у меня — это благодарность Ильназу и Саше», — заявила председатель СТОС микрорайонов №19 и 22 Лилия Архипова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Александр Афанасьев попал в армию в ходе частичной мобилизации. По словам знавших его, в их памяти он навсегда останется добрым, отзывчивым и очень спокойным парнем, готовым всегда прийти на помощь. Погиб Александр на 24-м году жизни.

Второй боец, 39-летний Ильназ Исламов, пошел на спецоперацию добровольцем. Как старший ребенок в семье, всегда был очень ответственным. Он не боялся работы, и за его спиной, подчеркивают родные, они были как за каменной стеной.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Он учился с моей младшей дочерью в 27-й школе. С Ильназом мы выросли вместе. В одном подъезде с ним жили. По-соседски всегда общались. Друг друга знаем с маленьких лет», — заметила старшая по дому Марина Жукова.

Первые деревья на аллее памяти высадили родители погибших, а также жена и сын Ильнара, которому 11 лет. Для родных это событие стало очень значимым. Инициатива жителей дома и общественности города не оставила их равнодушными.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я благодарна вашей поддержке. Спасибо вам большое. Я благодарна, что вы помните наших ребят», — сказала мать Ильназа Исламова Василя Исламова.

Предложение жильцов дома, которые решили увековечить память погибших соседей, поддержала администрация города, деревья абсолютно бесплатно предоставил Нижнекамский плодовый питомник. В высадке памятной аллеи приняли участие жители не только дома №43 по проспекту Шинников, но и соседних дворов, а также отряд юнармейцев из 27-й школы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.