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Общество 2 октября 2024 23:20

В Нижнекамске высадили свыше 6 тыс. декоративных растений

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В Нижнекамске высадили свыше 6 тыс. декоративных растений
Фото: vk.com/id830296004

В Нижнекамске сотрудники МУП «КПБ» в ходе благоустройства городской территории высадили более 6 тыс. растений. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по ЖКХ Максим Парамонов.

Фото: vk.com/id830296004

«Улицы Нижнекамска украсили кизильник блестящий, дерен (кизил — прим. Т-и), пузыреплодник красный (или калинолистный — прим. Т-и), клен и липа», — отметил чиновник.

Фото: vk.com/id830296004

Растения высажены на Солнечной поляне, в парке Нефтехимиков и сквере Менделеева, а также на кольце у пересечения проспектов Мира и Вахитова, на проспекте Строителей и улице Бызова.

#нижнекамск #Благоустройство
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