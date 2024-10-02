Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске высадили свыше 6 тыс. декоративных растений
В Нижнекамске сотрудники МУП «КПБ» в ходе благоустройства городской территории высадили более 6 тыс. растений. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по ЖКХ Максим Парамонов.
«Улицы Нижнекамска украсили кизильник блестящий, дерен (кизил — прим. Т-и), пузыреплодник красный (или калинолистный — прим. Т-и), клен и липа», — отметил чиновник.
Растения высажены на Солнечной поляне, в парке Нефтехимиков и сквере Менделеева, а также на кольце у пересечения проспектов Мира и Вахитова, на проспекте Строителей и улице Бызова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»