В Нижнекамске высадили свыше 6 тыс. декоративных растений

Фото: vk.com/id830296004

В Нижнекамске сотрудники МУП «КПБ» в ходе благоустройства городской территории высадили более 6 тыс. растений. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по ЖКХ Максим Парамонов.

Фото: vk.com/id830296004

«Улицы Нижнекамска украсили кизильник блестящий, дерен (кизил — прим. Т-и), пузыреплодник красный (или калинолистный — прим. Т-и), клен и липа», — отметил чиновник.

Фото: vk.com/id830296004

Растения высажены на Солнечной поляне, в парке Нефтехимиков и сквере Менделеева, а также на кольце у пересечения проспектов Мира и Вахитова, на проспекте Строителей и улице Бызова.