В Нижнекамске на «зеленых субботниках» высадили полтысячи молодых саженцев

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске продолжаются «зеленые субботники», благодаря которым город химиков становится все более благоустроенным и «зеленым». На прошлой неделе было высажено 500 молодых саженцев. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель мэра Марина Камелина.

В 36-м микрорайоне улицу Вокзальную украсили березы и рябины. Вместе с главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным на посадку зеленых насаждений вышли руководители структурных подразделений администрации, жилищно-коммунальной службы, работники различных учреждений города, председатели СТОС и старшие по домам. Также в разных частях города высадили яблони и ели.

Всего за прошлый и текущий годы в Нижнекамске высадили более 8 тысяч деревьев, и на этом работа не остановится. Саженцы предоставляются нижнекамским лесхозом.

Также заммэра отметила, что город и район необходимо подготовить к предстоящей зиме — от этого зависит уборка территорий в зимний период, а затем и в весенний.

«Большой объем работы уже проводится на территории СТОСов, в сельских поселениях. Активно включились в работу координационные советы микрорайонов, объединяя жителей, предприятия, учреждения, которые находятся на территории микрорайонов. Я думаю, если мы будем вместе, у нас обязательно все получится», — отметила Камелина.