В Нижнекамске высадили аллею голубых елей в память о бойцах СВО

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске, на территории лицея-интерната №24, ученики выпускных классов совместно с бойцами СВО высадили 20 голубых елей. Аллея будет напоминать подрастающему поколению о героях, которые стояли на защите Родины, об их подвиге и доблести.

«Объединяет этих защитников не только их героизм и любовь к Родине, а еще и то, что все они жили по соседству: в микрорайонах №6, 7, 8 и 11 Нижнекамска. Посадили 20 елей в память о погибших на СВО ребятах», — рассказал заместитель директора по воспитательной работе лицея-интерната №24 Рустем Зиганшин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Место было выбрано неслучайно. Одно деревце высадили в память о выпускнике 24-го лицея. Эмиль Гизатуллин погиб при выполнении задания в зоне СВО 5 июля 2023 года. Парень в 2016 году окончил школу и поступил в институт, затем прошел срочную службу и подписал контракт с Министерством обороны.

Учителя помнят своего воспитанника — говорят, что он всегда был готов прийти на помощь и всегда стремился к знаниям.

«Эмиль был очень жизнерадостным, старательным. На протяжении 8-10 классов он обучался очень хорошо. И в 11-м классе мне с ним повелось экзамен сдать. Хорошо сдали. Он активно участвовал в жизни лицея. В классе был отзывчивым ребенком. Мне всегда было с ним приятно общаться. В последний год он приезжал в лицей. Когда мне сказали, что какой-то ученик хочет вас увидеть, я даже не понял, какой. Когда увидел его, очень обрадовался. И мы с ним два часа посидели, душевно пообщались. И в нашей памяти он остается именно таким», — рассказал учитель физики лицея-интерната №24 Ильдар Мухаметзянов.

Инициатором этой акции выступила председатель СТОС 6-го и 7-го микрорайонов Лариса Орлова. Саженцы предоставил горзеленхоз. Вместе со школьниками аллею памяти помогали высаживать участники СВО. Они уверены, что память о погибших солдатах будет жить долгие годы.

«Чтобы знали, кто такой, что есть такой герой в городе», — говорит боец с позывным Волчок.

«В память о нем (Эмиле Гизатуллине – прим. Т-и) и в память о других солдатах, которые защищают нас, мы сажаем вместе с другими солдатами ели», — поделился ученик лицея-интерната №24 Карим Насибуллин.

Для подрастающего поколения эта аллея станет символом мужества и отваги доблестных воинов. Юные патриоты будут бережно заботиться и поливать каждую ель.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.