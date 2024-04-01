В Нижнекамске выросла смертность от онкологии

В Нижнекамске фиксируют рост смертности — с начала года умерло 464 человек. Основная причина — болезни систем кровообращения и злокачественные новообразования. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения Нижнекамского района Сергей Мерясев.

«Сегодня тенденция общей смертности негативна. Показатель за 2 месяца 2024 года составил 10,4 на 1 тыс. населения. Это 464 потерянные жизни. Основной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. В смертности трудоспособного населения в тройку лидеров также входят внешние причины — это ДТП, травмы», — сказал Мерясев.

«В последние годы обращают нас себя внимание злокачественные новообразования. Увеличивается не только количество пациентов, состоящих на учете у врача-онколога, но и количество умерших», — сказал спикер.

Так, например, в 2023 году в районе от рака умерло 530 человек, в 2022-м — 447, в 2021 — 441, в 2020 — 470. Число заболевших раком в Нижнекамске на конец года составляло 8,5 тыс. человек, в 2022-м – 7,2 тыс.

«Решением данной проблемы являются ежегодные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Онкологический скрининг в рамках данных мероприятий включает в себя прохождение флюорографии, маммографии, ФГДС и сдачу крови», — подчеркнул он.

По словам докладчика, в 2023 году району удалось увеличить показатели по диспансеризации, ее прошло 92 тыс. человек при плане в 99 тысяч. При этом из 33 тыс. человек, отправленных на второй этап диспансеризации, 12 тыс. его не завершили. На 2024 год необходимо осмотреть более 110 тысяч жителей района.

«Основной поток населения на диспансеризации сегодня — это лица старшего возраста, однако еще в 2018 году наиболее заинтересованы своим здоровьем были трудоспособные жители — более 62%, сегодня только 42%! В целях сохранения и укрепления здоровья наших жителей в текущем году необходимо увеличить количество трудоспособного населения на диспансеризации до 60%», — сказал он.

Глава района Рамиль Муллин призвал представителей промышленных предприятий уделить внимание этому вопросу. Он отметил, что здравоохранение занимает лишь 20% в поддержании здоровья человека, все остальное зависит от образа жизни и отношения к здоровью.

«Это про здоровье нации, населения. Нас беспокоит то, что мы теряем трудоспособное население. Для семьи это потеря близкого, для города — жителя, для промышленности — ценного работника. Неважно, большой или средний бизнес, это специалисты. У нас есть возможность тему контролировать», — сказал градоначальник.