В Нижнекамске выпустили на волю «загулявшего» тетерева

Необычную находку - тетерева обнаружили сотрудники жилищного кооператива во дворе одного из жилых домов в Нижнекамске. Старшая по дому Нина Агафонова обратились за помощью к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Очевидцы происшествия позвонили и сообщили, что во двор дома залетела птица, похожая на куропатку, прислали фотографию. На место выехал наш инспектор и объяснил, что это тетерев. Птицу забрал, вывез в общедоступные охотничьи угодья «Простинские луга» и выпустил на волю», - рассказал «Татар-информу» начальник Нижнекамского межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Эдуард Иванов.

Как попала птица в подъезд, по его словам, остается загадкой. Спикер предположил, что причиной необычного поведения может быть «брачный период у птиц весной».

«Весна - время брачного периода у птиц, в это время самцы в битве за самку теряют бдительность и осторожность. Одним из таких оказался тетерев прилетевший во двор дома по ул. Бызова. Благодаря слаженной работе коммунальных служб и специалистов Нижнекамского межрайонного отдела по биоресурсам РТ птица была возвращена в естественную среду обитания», - сказал собеседник.