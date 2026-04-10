За два дня в Нижнекамске выписали из больницы четверых пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщает «НТР 24».

Динамику состояния пострадавших специалисты оценивают как положительную. Из десятерых пациентов, доставленных в Москву, двое остаются в реанимационных отделениях, но уже скоро их переведут в обычные палаты. В Казани в обычных палатах проходят курс лечения шесть пострадавших. В общей сложности врачебную помощь в условиях стационара сейчас получают 20 пациентов.

Все госпитализированные в результате происшествия на этой неделе получили выплаты от компании. В Нижнекамске продолжающихся лечиться в НЦРМБ сегодня навестили генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов и мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Руководитель компании и глава города поблагодарили медиков за четкую и слаженную работу.

«Это слаженная работа коллектива: консультации, динамика, оценка. Ну и, естественно, коллеги из республиканских клиник всегда на связи, проводят телемедицинские консультации, то есть это совместная работа всего Министерства здравоохранения нашей республики», – заметил главный врач НЦРМБ Сергей Мерясев.

На заводе «Нижнекамскнефтехим» 31 марта при ликвидации последствий розлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке. В результате происшествия пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы. В том числе 12 человек погибли.