В Нижнекамске выбрали победителей фестиваля «Тубән Кама гузәле & батыры»

Фото: Надежда Багаутдинова

В Нижнекамске определились победители традиционного конкурса «Тубән Кама гузәле & батыры». В этом году фестиваль проводился в пятый раз. Он один из самых массовых, в первом этапе приняли участие 40 школьников, студентов и работающей молодежи.

Жюри отобрали 13 финалистов – 5 парней и 8 девушек. Гала-концерт проходил в актовом зале лицея №38 – участники показывали свои таланты и познания татарской культуры и истории.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Мероприятие очень ценится среди татарской молодежи. Борьбу за звание батыра вели пять претендентов. До начала финала в соцсетях провели голосование и определили обладателя приза зрительских симпатий. Эту награду забрал Рамазан Хуснуллин.

«Я за четыре дня набрал 1,5 тыс. голосов и на первое место встал, всем большое спасибо, мой соперник тоже был очень серьезный. У него много друзей и знакомых — это Хабибуллин Дауд», — поделился Рамазан.

Чтобы посмотреть финал конкурса, пришли и множество участников прошлогодних конкурсов. Шамиль Хазипов — финалист 2017 года, тогда он занял второе место. Затем неоднократно заседал в жюри и даже был ведущим.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Следующими в борьбу включились девушки. Их в финал вышло 8 человек. Основные критерии оценки — это талант, красота и знания родной культуры. Конкурсантки исполняли танцы, песни, этюды.

В церемонии награждения принимали участие представители исполкома и местного отделения конгресса татар.

Первое место среди парней занял ученик гимназии №1 Дауд Хабибуллин, с самого начала считавшийся одним из фаворитов и явных претендентов на победу. Он хорошо знает татарский язык, изучает культуру, литературу и пишет стихи.

«Прежде чем доказывать, что ты абсолютный батыр, ты сначала должен поработать над собой и доказать себе это, а потом уже выйти на сцену», — уверен победитель.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Титул «Тубэн Кама гузэле» завоевала студентка нижнекамского педагогического колледжа Азалия Миндубаева. «Честно говоря, когда я участвовала в первый раз, я не прошла в финал. Я поняла, что нужно более уверенно вести себя на сцене и в совершенстве знать татарский язык. В течение двух лет я пыталась развить в себе эти навыки. Придя с новым опытом, я заняла этот титул», — рассказала победительница.