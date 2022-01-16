В Нижнекамске выбрали лучшие новогодние дворы и елочные городки

В Нижнекамске состоялось награждение лучших новогодних дворов и елочных городков. В этом году впервые церемония прошла в парке «Семья», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В самом Нижнекамске в преддверии Нового года открылось восемь праздничных городков, и еще 16 — в районе. Город украсили десятки километров гирлянд, тысячи разноцветных лампочек, шары, звезды и игрушки на елках, а также ледовые скульптуры, лабиринты и горки — всё это позволило горожанам окунуться в волшебную атмосферу праздника.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, обращаясь к горожанам, отметил, что нижнекамцы всегда славились любовью к своему городу.

«Это мы видим и на новогодних площадках, которые организовали для нас промышленные предприятия. Также хочу поблагодарить наших коммунальщиков, во всех дворах они постарались создать новогоднее настроение. За яркие елочные городки благодарю и глав сельских поселений. Спасибо за ваш труд, за ваше отношение к любимому городу. Дай Бог нам эти традиции продолжать, и чтобы наш город становился еще лучше и краше», — сказал глава исполкома.

Победа в номинации «Кыш бабайда кунакта» досталась елочному городку в Парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, в номинации «Камская игрушка» победил елочный городок на набережной, в «Новогодних забавах» — парк «Велики», «Гаилэ учагы» — парк «Семья», «В вихре новогоднего настроения» — Парк нефтехимиков, «Атмосфера праздника» царила в сквере «Шинник», «Новогодний звездопад» прошел на Солнечной Поляне, «Сиянием новогодних огней» отметилась площадь Лемаева.

Номинация «Новогодняя фантазия» досталась Макаровскому сельскому поселению, «Яңа ел могҗизасы» — Каенлинскому поселению, «Зимнее вдохновение» — Простинскому поселению, «Ледяное чудо» — Сосновскому поселению, «Зимняя сказка» — Камским Полянам.

Награду в категории «Новогодний серпантин» вручили детскому саду «Березка» (Кармалы), в категории «Снежное кружево» — детскому саду №94 «Соенеч», в «Новогодней фантазии» лучше всех была школа №27, «Зимним вдохновением» отличился центр детского творчества «Радуга».

Кроме того, в декабре минувшего года исполком района и советы территориальных общественных самоуправлений объявили конкурс «Новый год нашего двора» среди жителей микрорайонов. Критериями определения победителей стало личное участие жителей, а также подрядных организаций и креативность оформления.

Всего поступило более 400 заявок, из них финалистами стали 28 дворов, 30 подъездов и шесть семей.

«Лучшим новогодним подъездом» признан подъезд дома №6 по улице Гайнуллина, «Лучшей новогодней улицей» — улица Романтиков, «Лучшей новогодней семьей» — семья Мардановых, «Лучшим новогодним двором» (украшали силами подрядных организаций) — управляющая компания «РСК», «Лучшим новогодним двором» (украшали жители) — Химиков, 72б.