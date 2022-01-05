В Нижнекамске вводится новое расписание движения специальных маршрутов

С 10 января вводится новое расписание движения специальных маршрутов ПАО «Нижнекамскнефтехим» из города на промышленную зону и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Расписание ночных рейсов из города и в город в рабочие и выходные дни: № 3, 7, 7 таб., 7а, 12а, 15 — на промышленную зону будут отправляться с 21.40; в город — с 23.30.

№ 3а — на промзону с 21.50; в город с 23.25; № 6 и 9 — на промзону с 21.35; в город — с 23.25.

Дневные рейсы выходного дня по маршруту № 3а из города в 8.30 и 10.30, с промзоны в 9.10 и 11.10 будут отменены.