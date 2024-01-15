В Нижнекамске введут 60 тыс. «квадратов» жилья и обновят более 70 дворов

В Нижнекамске в 2024 году планируется ввести 60 тыс. кв. метров жилья и отремонтировать 73 территории по программе Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор». Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

«Данный показатель, без сомнений, будет выполнен. Планируется начать строительство двух 169-квартирных домов Госжилфонда. Ожидается, что ввод будет осуществлен в 2025 году», — пояснил чиновник.

В программу капитального ремонта общего имущества жилых многоквартирных домов по Нижнекамскому району на 2024 год попали 80 жилых домов на общую сумму 739,5 млн рублей.

В рамках реализации республиканской программы «Наш двор» планируется благоустроить 73 двора общей площадью 157 тыс. кв. метров, на которые выходят 110 многоквартирных жилых домов. В Нижнекамске это 58 дворов, по два двора — в селах Большое Афанасово и Каенлах, в Красном Ключе — четыре двора, в Камских Полянах — семь.

Объем финансирования по программе «Наш двор» в 2024 году составит 909,7 млн рублей, львиная доля из них будет потрачена на дорожные работы — 727,4 млн. Еще по 91 млн рублей направят на малые архитектурные формы и освещение.