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Ру Тат
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20 октября 2021  16:49
Полина Шевчук

В недостроенном ТЦ в Нижнекамске загорелся утеплитель

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В недостроенном ТЦ в Нижнекамске загорелся утеплитель

По данным из соцсетей, пожар произошел сегодня днем в здании недостроенного торгового центра на улице Гайнуллина.

Очевидцы размещают в соцсетях первые фото с места происшествия. На них видно, как столб дыма поднимается над зданием ТЦ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре в недостроенном здании ТЦ на пересечении улиц Гайнуллина и проспекта Химиков поступило в 16.18. В строящемся здании загорелся утеплитель.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Никто не пострадал.

 

#пожар #пожар в тц
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