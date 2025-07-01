В Нижнекамске вручили Ордена Мужества и посмертные медали семьям погибших бойцов СВО

Сегодня, в День ветеранов боевых действий, руководитель Исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев вручил военные награды семьям погибших бойцов СВО.

Орденами Мужества посмертно награждены 36 военнослужащих из Нижнекамска. Также близким бойцов СВО вручены три медали «За храбрость» ll степени, орден Святого Георгия, медаль Жукова и две медали «За отвагу». Нижнекамец Андрей Семенов был награжден медалью «За отвагу».

Беляев поблагодарил бойцов и ветеранов за самоотверженную службу, побеседовал с семьями погибших. Руководитель Исполкома района отметил, что в Нижнекамске сейчас ведется проектирование мемориального комплекса, запланировано строительство музея в честь бойцов СВО.