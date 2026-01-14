В Нижнекамске вручили ключи от новых квартир молодым врачам

Молодым врачам из Нижнекамска вручили ключи от новых квартир. Торжественное мероприятие состоялось при участии министра здравоохранения РТ Альмира Абашева и мэра города Радмира Беляева.

Обладателями квартир стали 13 семей, получивших грант по социальной ипотеке, – пять врачей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы и восемь врачей Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром.

Жилье расположено в поселке Красный Ключ и построено при поддержке Правительства Республики Татарстан, Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан и местного самоуправления Нижнекамского муниципального района. Дворовая территория полностью благоустроена и огорожена, имеются удобные подъездные пути, парковки для автомобилей, игровые площадки для детей. В шаговой доступности вся инфраструктура города.

«Этот район будет продолжать развиваться. На территории появится спортивный комплекс и детский сад. В перспективе еще и школа. Замечательный микрорайон для жизни. Дорогие врачи, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за ваш труд, за то, что вы стоите на страже нашего здоровья», – отметил Радмир Беляев.

«Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому долгожданному событию. Это вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне, а также дает стимул оставаться в городе и работать дальше», – сказал врач по паллиативной медицинской помощи НЦРМБ Марат Фархутдинов.

Фото: t.me/tatmedicina