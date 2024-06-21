В Нижнекамске временно отключат горячую воду в нескольких десятках домов

В Нижнекамске несколько десятков домов и ряд учреждений останутся без горячей воды более чем на четверо суток. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Отключение начнется в 8.30 утра 24 июня и продлится до 17.00 28 июня. Причиной временных неудобств станут работы по текущему ремонту участка теплосети на улицах Менделеева и Кайманова.

В частности, горячую воду отключат в жилых домах по следующим адресам:

— пр. Вахитова, №2, 4, 8/14, 12 и 12а,

— ул. Гагарина, №16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 44, 46, 48, 52, 54, 34, 36, 38, 23, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 41, 41а и 45,

— ул. Кайманова, №5, 3, 3а, 11, 2/18, 12, 8, 14, 6, 18 и 18а,

— ул. Лесная, №23, 25, 11, 13/50, 1, 1а, 5, 7 и 9,

— ул. Менделеева, №1, 1а, 1б, 3, 7, 2а, 2б,2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 13а, 12, 14 и 16,

— пр. Химиков, №94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110 и 112.

Помимо этого, горячей воды не будет в школах №16, 13, 15 и 20, в детских садах №29, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42 и 50, а также в центре «Балкыш», центре «Милосердие», гостинице «НШЗ», спорткомплексе «Шинник» и городской бане.