В Нижнекамске временно ограничат участок движения на промзоне

С 15 по 29 декабря на промышленной зоне Нижнекамска будет перекрыта автодорога «Южная». Участок будет закрыт с 9.00 до 11.00 и с 12.00 до 15.00. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Причина ограничения движения — строительно-монтажные работы на тепловых сетях ТЭЦ-2. Ориентиром являются номера стоек эстакады вдоль дороги с № 48 по № 4, на протяжении 30 метров.

Производство работ предусматривает использование спецтехники для монтажа трубопроводов.