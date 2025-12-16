news_header_top
Общество 16 декабря 2025 15:35

В Нижнекамске врачи спасли ребенка, проглотившего монету

Фото: НДРБ с ПЦ

В Нижнекамске врачи детской районной больницы извлекли монету из пищевода ребенка. Информация появилась в телеграм-канале медицинского учреждения.

Инцидент произошел накануне, 15 декабря. В медучреждение поступил трехлетний ребенок с жалобами на боли за грудиной. Как выяснилось, мальчик случайно проглотил монету. О случившемся он сразу рассказал родителям.

Ребенка оперативно доставили в НДРБ с ПЦ. Детский хирург, врач-эндоскопист Игорь Шогоров удалил инородное тело с помощью эндоскопа. Манипуляция заняла около минуты. После процедуры ребенка для наблюдения перевели в хирургическое отделение, а уже на следующий день, убедившись в его удовлетворительном состоянии, выписали.

Медики отмечают, что своевременное обращение семьи за помощью предотвратило возможные серьезные последствия. При более длительном нахождении монеты в пищеводе она могла травмировать его стенки и привести к опасным осложнениям.

#спасли ребенка #нижнекамск #детская больница #Здоровье #медицина
