В Нижнекамске врачи спасли 88-летнюю женщину с огромной кистомой яичника

Медики Нижнекамской центральной многопрофильной больницы спасли 88-летнюю пациентку с огромной редкой доброкачественной опухолью яичника. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Пожилую пациентку в полночь на скорой помощи доставили в приемное отделение НЦРМБ. Женщина жаловалась на боли в животе и рвоту, врачи обнаружили у нее кишечную непроходимость. Консервативное лечение не помогало, медики приняли решение экстренно оперировать.

Однако для врачей второго хирургического отделения клиники истинная причина болей женщины стала настоящим сюрпризом.

«Исходя из своего опыта, мы были уверены, что обнаружим в брюшной полости опухоль толстого кишечника, а обнаружили жидкостное образование, исходящее из придатков левого яичника. Это было огромная кистома, опухоль достигла 25 сантиметров в диаметре, случай редкий. Мы сразу же пригласили дежурного гинеколога для консультации, он нам дал рекомендации, как правильно удалить образование», – рассказал хирург НЦРМБ Артем Закиров.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Кишечник женщины буквально был раздавлен под тяжестью кистомы.

Для того чтобы удалить образование, врачи сначала выкачали из кистомы 2,5 литра жидкости и только после этого приступили к работе. Специалисты перевязали маточную трубу и сосуды, питающие образование, и удалили кистому.

Операция продлилась около часа. Медики отметили, что риски были высокие, ведь женщина пожилая и все переживали за то, как она перенесет наркоз. Но четко сработали анестезиологи-реаниматологи.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«К счастью, мы успели вовремя. Ведь бывает такое, что эти образования на питающей ножке оборачиваются вокруг своей оси и наступает некроз. Происходит омертвление кистомы и прорыв всего содержимого в брюшную полость, развивается перитонит. Если своевременно не принять меры есть большой риск летального исхода», – пояснил Закиров.

Для 88-летней пациентки все закончилось хорошо. Ее уже выписали из больницы, сейчас она находится под амбулаторным наблюдением.