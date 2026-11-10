В Нижнекамске врачи нашли в желудке мужчины стопку монет

Нижнекамские врачи достали из желудка пациента несколько монет. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамской ЦРМБ.

В терапевтическое отделение №2 больницы поступил пенсионер с подозрением на анемию. Во время ФГДС врач-эндоскопист Александр Комаров и медицинская сестра Альфия Хамидуллина увидели в желудке необычную находку – целую стопку монет.

При опросе выяснилось, мужчина проглотил монеты предположительно около двух лет назад и надеялся, что они выйдут естественным путем. За это время шесть монет успели окислиться.

В желудке монеты лежали столбиком. Врач извлек их по две штуки. Сейчас мужчина проходит лечение.

«Пациенту повезло, что монеты извлекли вовремя. Если бы они оставались в желудке и продолжали окисляться, язвенный дефект мог привести к перфорации, появлению отверстия в стенке желудка, а тогда потребовалась бы серьезная полостная операция», – заметил Александр Комаров.