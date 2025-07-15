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Общество 15 июля 2025 14:37

В Нижнекамске врач удалил гигантскую опухоль в носу мужчины

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Врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы удалил у пациента огромный носовой полип. Информация появилась в телеграм-канале медицинского учреждения.

71-летний пациент обратился к врачу с классическими симптомами: постоянная заложенность носа, обильные выделения. У него обнаружили огромный полип, который разросся в пазухах и полости носа, полностью перекрыв дыхание. Обычно полипы – это небольшие доброкачественные образования, но в этом случае врач Темурбек Худияров увидел новообразование таких больших размеров, каких в своей практике ранее не встречал.

Операция прошла успешно: под местным обезболиванием всего за час врач удалил образование. Уже после процедуры пациент почувствовал облегчение – нос снова дышал свободно. Сейчас мужчина находится под амбулаторным наблюдением, его состояние не вызывает опасений.

Фото: © НЦРМБ

#нижнекамск #сложная операция #медицина #Здоровье
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