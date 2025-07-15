В Нижнекамске врач удалил гигантскую опухоль в носу мужчины

Врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы удалил у пациента огромный носовой полип. Информация появилась в телеграм-канале медицинского учреждения.

71-летний пациент обратился к врачу с классическими симптомами: постоянная заложенность носа, обильные выделения. У него обнаружили огромный полип, который разросся в пазухах и полости носа, полностью перекрыв дыхание. Обычно полипы – это небольшие доброкачественные образования, но в этом случае врач Темурбек Худияров увидел новообразование таких больших размеров, каких в своей практике ранее не встречал.

Операция прошла успешно: под местным обезболиванием всего за час врач удалил образование. Уже после процедуры пациент почувствовал облегчение – нос снова дышал свободно. Сейчас мужчина находится под амбулаторным наблюдением, его состояние не вызывает опасений.