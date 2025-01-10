В Нижнекамске врач спас пациента, подавившегося куриной косточкой

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице спасли мужчину, который подавился куриной костью. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

В один из праздничных дней в Центр экстренной медицины НЦРМБ обратился 60-летний мужчина. Выяснилось, что нижнекамец ел курицу и случайно проглотил куриную косточку, которая застряла в его гортани. У мужчины было затрудненное дыхание, он не мог глотать, все сопровождалось острой болью.

В этот день дежурил оториноларинголог Искандер Мубаракшин. При помощи эндоскопа он вытащил кость, размер которой был 4,5 сантиметра.

«Такое в нашей практике встречается редко. Чаще пациенты проглатывают тонкие рыбные косточки, а тут такая большая куриная кость. К счастью, пациент быстро приехал в больницу, ведь если бы косточка провалилась дальше, в гортань, то все бы закончилось крайне печально, летальным исходом», – объяснил врач.

Фото: © НЦРМБ

После того, как куриную кость извлекли, мужчина сразу отправился домой. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

«Врачи в очередной раз напоминают, что во время приема пищи не нужно торопиться. Очень важно тщательно пережевывать еду», – подчеркнули в НЦРМБ.