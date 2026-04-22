В Нижнекамске впервые за много лет зафиксирован прирост населения – Беляев

За 2025 год миграционный прирост в Нижнекамске составил 1 тыс. человек, тогда как в предыдущие годы фиксировался отток. Об этом на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России» заявил глава района Радмир Беляев.

По его словам, положительная динамика связана в том числе с высокими стандартами работы компании СИБУР с переселенцами из других городов.

Отдельный фокус работы – реализация мастер-плана развития Нижнекамска до 2030 года. «Мы не хаотично развиваем город, а делаем это системно», – отметил глава района.

В числе приоритетных направлений обновления Нижнекамска – образование, спорт и экология. На развитие образовательной инфраструктуры СИБУР направил уже около 2,5 млрд рублей.

Ключевой проект – создание центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ – Нижнекамск». Объем инвестиций компании в его строительство составляет 1,8 млрд рублей.

В 2026 году завершится капитальный ремонт лицея химии № 35. Вложения СИБУРа в цифровую трансформацию образовательного пространства достигнут 335,6 млн рублей, еще 180 млн рублей предусмотрено из бюджета Татарстана.

Также на 2026 год запланирован капитальный ремонт колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева. Общий бюджет проекта составит 430 млн рублей, из которых 215 млн рублей профинансирует СИБУР и столько же – республика.

Еще одним направлением станет перезапуск детского эколого-биологического центра. На его базе будут работать девять экологических объединений с реализацией более 100 проектов ежегодно. Общий объем инвестиций составит 150,8 млн рублей, включая 125 млн рублей со стороны СИБУРа и 25,8 млн рублей – из бюджета республики.

Беляев отметил результаты этой политики: за последние три года отношение молодежи к родному городу заметно изменилось – 76% выпускников 2025 года планируют жить и работать в Нижнекамске.

Среди завершенных при участии СИБУРа проектов – многофункциональный комплекс «СИБУР-Арена-НК», который за первый год работы принял более 200 тыс. посетителей, а также масштабная модернизация поликлиники «Нижнекамскнефтехима», обеспечивающей медицинской помощью 20 тыс. человек ежегодно.

В этом году начнутся благоустройство центра креативных индустрий «База» и реконструкция парка «Нефтехимиков».

СИБУР не только создает рабочие места, но и вместе с муниципалитетами проектирует городскую среду, инвестируя в образование, спорт и экологию, рассказал на форуме председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

«Десятки объектов запущены и находятся в строительстве. Наши люди не только запускают новые промышленные проекты, после работы они как горожане посещают те места, которые им интересны, проводя там другую часть своей жизни», – подчеркнул он.

Радмир Беляев отметил, что в Нижнекамске выстроено софинансирование частных и государственных инвестиций.

«На один рубль СИБУРа идет софинансирование, зачастую из республиканского бюджета при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, а по ряду объектов мы привлекаем и федеральное финансирование», – сказал глава района.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»