В Нижнекамске впервые пройдут новогодние продуктовые ярмарки во дворах

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Советы территориальных общественных самоуправлений Нижнекамска вместе с жителями начали создавать новогоднюю атмосферу во дворах. В ближайшее время откроются площадки, где горожане совместно со старшими по домам организуют свои дворовые праздники.

«В зависимости от погодных условий территориальные общественные самоуправления организуют праздники для своих жителей. Старшие по домам вместе с жителями будут наряжать елочки, лепить снежные фигуры. В эти же дни будут проходить ярмарки», — рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

На этих небольших продовольственных ярмарках будет представлена мясная и молочная продукция по доступным ценам. К акции присоединится и «ЭкоАгроПарк» Нижнекамска.

Точный график проведения ярмарок можно узнать у старших по домам.

Всего организуют 23 площадки по адресам: ул. Строителей, д. 8а; ул. Тукая, д. 4; ул. Юности, дд. 12, 14 и 16; Школьный бульвар, дд. 3 и 3а; ул. Южная, 2 — пр. Химиков, 1а и 1 б; ул. Гайнуллина, дд. 4 и 6; ул. Менделеева, 55 — Ямьле, 2; пр. Строителей, ул. Романтиков дд. 62, 64 и 66; пр. Химиков, дд. 82а, 82б, 80а и 80б; пр. Вахитова, дд. 27а и 27б; пр. Химиков, д. 80б.

Кроме того, откроются площадки во дворовых территориях на ул. Гагарина, д. 7а; ул. Мурадьяна, дд. 4, 4а, 8 и 8а; пр. Химиков, д. 72б; ул. Корабельная, д. 14; ул. Чабьинская, дд. 5 и 5а; ул. Химиков, дд. 14 и 14а; ул. Корабельная, дд. 30, 36 и 38; ул. Мира, дд. 48 и 50; ул. Сююмбике, д. 72; ул. Мира, дд. 58, 62 и 64; ул. Строителей, дд. 50, 52 и 54; ул. Мира, дд. 81 и 83.