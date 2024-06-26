В Нижнекамске волонтеры сплели 500-ю маскировочную сеть для бойцов на СВО

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске волонтеры сплели 500-ю маскировочную сеть, которую вскоре отправят в помощь бойцам в зоне специальной военной операции. Всего за год они связали около 9 тыс. квадратных метров укрывного материала для военных.

«Сетки мы вяжем по сезону. Есть осенний вариант, летний, зимний – все они из разных материалов. Уже пришел заказ на осень, штук 20 больших сетей. Еще приходят мобилизованные ребята, которые пока просят летние варианты – зеленые», – прокомментировала волонтер Фарида Нигматзянова.

Маскировочные сети пользуются спросом у бойцов, ведь помогают укрывать от вражеских глаз технику, транспорт или место дислокации. Плетут их нижнекамские волонтеры каждый день с утра до вечера, в выходные – по полдня. На стандартную сетку размером 3 на 6 метра требуется порядка 4,5 часов.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Плести сеть не сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – это усидчивость, внимательность. Нужно не оставлять пустых квадратиков, материал расправлять, чтобы не было узлов. Не делать резких переходов и геометрических фигур, чтобы сеть не было видно с коптера», – рассказала волонтер Светлана Шумкова.

В каждую сеть перед отправкой в зону СВО заворачивают подарки для бойцов: нашлемники, зубную пасту, спреи для ног, влажные салфетки, рабочие перчатки, чаи и травяные сборы.

Присоединиться к волонтерам могут все желающие. Ежедневно они собираются в центре креативных индустрий «База» с 9 утра и до 6 вечера.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой