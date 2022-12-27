В Нижнекамске Водоканал внедрил цифровую систему для контроля системы водоснабжения

Отследить перепады давления, обнаружить и быстро устранить последствия аварий, выявить незаконное потребление воды в системе водоснабжения города Водоканалу Нижнекамска помогает цифровое решение компании МТС. Замер, фиксация и передача показаний уровня воды в резервуарах и иных коммуникациях предприятия выполняются автоматически с заданной периодичностью. Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT и анализируются системой с помощью Big Data, что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации. Данные в систему поступают с установленных на сетях Нижнекамского Водоканала нескольких десятков контрольных датчиков.

«Из года в год мы работаем над бесперебойным обеспечением водой жителей Нижнекамска, и теперь цифровые технологии помогают нам в этой работе. Оперативно выявляем и ликвидируем аварийные ситуации на сетях водоснабжения, автоматизируем процессы, снижаем затраты и увеличиваем энергоэффективность. Пользу от цифровизации Водоканала нижнекамцы смогут ощутить благодаря снижению аварийности на сетях и стабилизации давления воды», — рассказал Ильдар Нуртдинов, генеральный директор АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Нижнекамска.

Вся поступающая с приборов учета и контроля информация анализируется и оперативно передается ответственным сотрудникам и диспетчерам через выбранные предприятием каналы, в том числе по SMS, в мессенджерах или на электронную почту. Специалисты могут в реальном времени отслеживать расход воды через личный кабинет и в случае необходимости оперативно выезжать на конкретную локацию, где обнаружена проблема, не расходуя много времени на поиски места аварии. Система сама оповещает о проблемных участках в водоснабжении, минимизируются расходы на обслуживание инфраструктуры Водоканала города.

«Цифровизация городской среды обеспечивает безопасность работы сетей, повышает прозрачность расчетов между поставщиками услуг и пользователями, снижает эксплуатационные расходы предприятий. Почти треть от всех устройств, подключенных в этом году нашими клиентами в Татарстане, пришлось на дистанционный мониторинг оборудования. Оснащенные SIM-чипами датчики применяются во всех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют управляющие компании, поставщики электроэнергии, воды и газа. Работа на сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, и работает без внешних источников питания до 10 лет», — отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.