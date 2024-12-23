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В Нижнекамске водитель Toyota сбил двоих человек на пешеходном переходе
Сегодня на Лесной улице в Нижнекамске водитель Toyota Corolla сбил двоих пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.
По данным ведомства, автомобилист не уступил дорогу и сбил мужчину с женщиной, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
«Пешеход 1961 года рождения получил сотрясение, закрытый перелом голени, ушибы лучезапятного сустава.У второй пострадавшей 1961 года рождения диагностировали сотрясение, параорбитальную гематому, ушибленную рану и гематому теменной области. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП», – указали в ведомстве.
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