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Происшествия 23 декабря 2024 15:09

В Нижнекамске водитель Toyota сбил двоих человек на пешеходном переходе

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Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Сегодня на Лесной улице в Нижнекамске водитель Toyota Corolla сбил двоих пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

По данным ведомства, автомобилист не уступил дорогу и сбил мужчину с женщиной, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

«Пешеход 1961 года рождения получил сотрясение, закрытый перелом голени, ушибы лучезапятного сустава.У второй пострадавшей 1961 года рождения диагностировали сотрясение, параорбитальную гематому, ушибленную рану и гематому теменной области. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП», – указали в ведомстве.

#нижнекамск #ДТП
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