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Происшествия 21 ноября 2024 12:31

В Нижнекамске водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

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В Нижнекамске водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Фото: ГАИ Нижнекамска

Сегодня утром в Нижнекамске 34-летний водитель автомобиля Geely Monjaro сбил 10-летнюю девочку.

ДТП произошло на проспекте Химиков напротив дома N86.

Как сообщает ГАИ Нижнекамска, водитель не уступил дорогу ребенку не пешеходном переходе. В результате девочку с сотрясением головного мозга и закрытым переломом голени госпитализировали в больницу.

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