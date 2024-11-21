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В Нижнекамске водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Сегодня утром в Нижнекамске 34-летний водитель автомобиля Geely Monjaro сбил 10-летнюю девочку.
ДТП произошло на проспекте Химиков напротив дома N86.
Как сообщает ГАИ Нижнекамска, водитель не уступил дорогу ребенку не пешеходном переходе. В результате девочку с сотрясением головного мозга и закрытым переломом голени госпитализировали в больницу.
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