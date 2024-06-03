В Нижнекамске водитель Lada XRAY сбил мужчину, переходившего дорогу на красный

Сегодня примерно в 10:45 в Нижнекамске на улице Юности напротив дома №26 сбили пешехода. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель Lada XRAY сбил 57-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану теменной области, ушиб плеча.