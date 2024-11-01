news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 ноября 2024 09:19

В Нижнекамске водитель «Калины» сбил женщину на пешеходном переходе

Скопировать ссылку

Вчера примерно в 17:30 в Нижнекамске на улице Лесной произошел наезд на пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по улице Лесной со стороны улицы Гагарина, не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП 62-летняя женщина-пешеход получила сотрясение и гематому затылочной области.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#нижнекамск #ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100