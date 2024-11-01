В Нижнекамске водитель «Калины» сбил женщину на пешеходном переходе

Вчера примерно в 17:30 в Нижнекамске на улице Лесной произошел наезд на пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по улице Лесной со стороны улицы Гагарина, не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП 62-летняя женщина-пешеход получила сотрясение и гематому затылочной области.