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Происшествия 11 декабря 2023 12:53

В Нижнекамске водитель автобуса не уступил дорогу и врезался в трамвай

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ДТП произошло сегодня утром на проспекте Шинников в Нижнекамске.

Как сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска, водитель автобуса «ПАЗ Next» вне перекрестка не уступил дорогу трамваю, имеющему преимущество в движении.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автобуса. Она получила ушиб мягких тканей. После осмотра медиками отпущена домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП #нижнекамск
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