В Нижнекамске водитель автобуса не уступил дорогу и врезался в трамвай

ДТП произошло сегодня утром на проспекте Шинников в Нижнекамске.

Как сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска, водитель автобуса «ПАЗ Next» вне перекрестка не уступил дорогу трамваю, имеющему преимущество в движении.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автобуса. Она получила ушиб мягких тканей. После осмотра медиками отпущена домой.



Обстоятельства ДТП выясняются.