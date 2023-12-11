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В Нижнекамске водитель автобуса не уступил дорогу и врезался в трамвай
ДТП произошло сегодня утром на проспекте Шинников в Нижнекамске.
Как сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска, водитель автобуса «ПАЗ Next» вне перекрестка не уступил дорогу трамваю, имеющему преимущество в движении.
В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автобуса. Она получила ушиб мягких тканей. После осмотра медиками отпущена домой.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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