В Нижнекамске водитель Audi погиб при столкновении с КамАЗом

27 мая в Нижнекамске произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Audi выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовиком КамАЗ.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результаты этого столкновения водитель Audi скончался на месте происшествия. Также пострадал 8-летний пассажир легковушки, он получил различные травмы.

Обстоятельства и причины произошедшей аварии в настоящее время выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.