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В Нижнекамске водитель Audi погиб при столкновении с КамАЗом
27 мая в Нижнекамске произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Audi выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовиком КамАЗ.
В результаты этого столкновения водитель Audi скончался на месте происшествия. Также пострадал 8-летний пассажир легковушки, он получил различные травмы.
Обстоятельства и причины произошедшей аварии в настоящее время выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.
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