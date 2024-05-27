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Происшествия 27 мая 2024 18:16

В Нижнекамске водитель Audi погиб при столкновении с КамАЗом

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27 мая в Нижнекамске произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Audi выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовиком КамАЗ.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результаты этого столкновения водитель Audi скончался на месте происшествия. Также пострадал 8-летний пассажир легковушки, он получил различные травмы.

Обстоятельства и причины произошедшей аварии в настоящее время выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

#смертельное дтп
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