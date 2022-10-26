В Нижнекамске во время учений пожарные потушили загоревшийся вагон-цистерну с пропаном

Сегодня в Нижнекамске прошли плановые пожарно-тактические учения для местного пожарно-спасательного гарнизона. Учения проходили в Нижнекамском производственном подразделении Октябрьского филиала по транспорту газа «СГ-транс».

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сценарий учений был следующий: на ж/д путях во время откачки остатков пропана из цистерны облако этого газа вышло в атмосферу из-за разгерметизации резинотканевого рукава.

В этот момент работник, ответственный за откачку газа, в нарушение техники безопасности продолжает ремонтировать ограждение эстакады не омедненным искробезопасным инструментом – от появившейся искры прогремел взрыв пропана и начался пожар.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Всего к учениям было привлечено 11 единиц техники и 27 человек. Подобные учения призваны отработать действия пожарно-спасательных подразделений, а также помочь огнеборцам уверенно ориентироваться на объекте и эффективно взаимодействовать с персоналом предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.