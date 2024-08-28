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В Нижнекамске во дворе многоэтажки водитель Audi сбил женщину на пешеходном переходе
Накануне примерно в 10:45 на проспекте Мира в Нижнекамске сбили пешехода. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 28-летний водитель Audi не уступил дорогу и сбил 49-летнюю женщину-пешехода.
В результате ДТП пешеход получила закрытые переломы руки. Также у нее диагностировали ушибленную рану голени. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение.
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