Общество 19 января 2026 17:04

В Нижнекамске вновь пройдет акция «Блокадный хлеб» в память о трагедии Ленинграда

В Нижнекамске 27 января пройдет ежегодная мемориальная акция «Блокадный хлеб», приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие призвано напомнить горожанам о трагедии и героизме жителей осажденного города. Организатором выступает Центр молодежных (подростковых) клубов по месту жительства Нижнекамского района РТ.

В общественных пространствах Нижнекамска – в сквере у Татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина и на площади возле торгового центра «Барс» – будут организованы тематические инсталляции, выставки предметов военных лет, книг и фотографий.

Активисты подростковых клубов исполнят песни и прочитают стихи, связанные с Великой Отечественной войной, а волонтеры раздадут информационные буклеты и символы акции – 125-граммовые кусочки «блокадного» хлеба.

Кульминацией памятного дня станет творческая встреча в молодежном клубе «Доброволец», где воспитанники подростковых клубов смогут пообщаться с жительницей блокадного Ленинграда Рукией Сахабутдиновой.

Помимо блокадницы, на вечер придут глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев, председатель Совета ветеранов Григорий Китанов и генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.

Центральным моментом встречи станет выступление Дмитрия Туманова, который в формате поэтического микрофона прочитает произведения о войне, блокаде и стойкости советского народа.

«Память о блокаде – это не архивная пыль, а живой огонь в наших сердцах. Каждое прочитанное стихотворение, каждый кусочек хлеба в 125 граммов – это мост, который мы строим от нашей благодарности к их подвигу», – убежден Дмитрий Туманов.

«Мы обязаны быть достойными проводниками этой памяти, чтобы тишина, наступившая 27 января 1944 года, никогда больше не была нарушена грохотом войны. Творчество – это наш способ хранить и передавать эту тишину, наполненную голосами героев», – также заявил он.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи через живое общение и высокое искусство, заявили организаторы.

#нижнекамск #Блокада Ленинграда
