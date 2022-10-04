В Нижнекамске ветераны библиотечного дела высадили саженцы рябины

Сегодня в рамках Декады пожилых ветераны библиотечного дела в Нижнекамске вместе с сотрудниками центральных библиотек высадили саженцы рябины на территории центральной библиотеки имени Габдуллы Тукая и детской библиотеки «Апуш». В этом году библиотеки отмечают свои юбилеи: 50 и 55 лет соответственно.

Акция символизирует связь поколений и единение коллектива: от корней — ветеранов библиотечного дела до листвы — нынешнего и будущего поколений.

«Сегодня, в такой замечательный солнечный день, мы провели акцию, несущую в себе глубокий смысл — у центральной библиотеки имени Г. Тукая ветераны и молодое поколение Централизованной библиотечной системы высадили деревья рябины. Рябина выбрана не случайно — это яркое, значимое дерево во многих культурах, олицетворяющее плодородие и защиту. И сегодня акция связала, объединила два поколения. Наши наставники, профессионалы своего дела с любовью и заботой передают свой опыт и знания современным библиотекарям», — рассказала «Татар-информу» директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Также в Доме народного творчества прошел праздничный концерт «Как молоды мы были» для пожилых людей, сразу по завершении которого ветераны труда были приглашены в Центральную библиотеку имени Тукая.

В домашней обстановке под песни за чашкой чая они поделились воспоминаниями, рассказали о том, какими библиотека и читатели были раньше, о своих достижениях.